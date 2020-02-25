وقال راموس، الثلاثاء، إن الإيقاف قد يمنح الفريق الإنجليزي دفعة قوية قبل مباراة الذهاب المقررة الأربعاء على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وأضاف راموس: "عندما ترى أن هذا قد يكون آخر دوري أبطال أوروبا لك في السنوات القليلة المقبلة، فربما يمنحك ذلك حافزا إضافيا.. لحسن الحظ، لا يتعين علينا المرور بهذا، ونأمل ألا يحدث ذلك أبدًا".

وتابع: "دوري الأبطال هو مسابقة خاصة بسبب أهميتها وحجمها في جميع أنحاء العالم.. لذلك فإنها محط أنظار جميع لاعبي كرة القدم الكبار.. إنها مكان رائع بالنسبة لهم للتألق".

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إيقاف مانشستر سيتي عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة عامين اعتبارا من الموسم المقبل، بعد أن خلصت لجنة إلى أن مان سيتي انتهك اللوائح المالية وفشل في التعاون مع المحققين.

ومن المتوقع أن يقدم النادي طعنا أمام محكمة التحكيم الرياضية، ولكن إذا استمرت العقوبة، فإنه لن يعود إلى دوري أبطال أوروبا حتى موسم 2022-23.

يسعى النادي الإنجليزي إلى الفوز بلقب بطل دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.