وقال النادي الإيطالي في بيان له: "أعلنت السلطات الفرنسية ونادي ليون أنه لن يتم فرض أي قيود خاصة على مشجعي يوفنتوس".

ونقلت وكالة فرانس برس عن النادي: "سيتاح لمشجعي يوفنتوس حضور المباراة ضمن دوري الأبطال في غروباما ستاديوم بدون أي مشاكل".

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة في إيطاليا إلى 283، منها 50 تم الإبلاغ عنها منذ الاثنين، كما ارتفع عدد الوفيات فيروس كورونا إلى سبعة أشخاص.

واتخذت العديد من الحكومات إجراءات إضافية تجاه المسافرين القادمين من إيطاليا، بما في ذلك منطقتي لومبارديا وفينيتو الشماليتين.

وتقع تورينو في منطقة بييمون الشمالية، حيث تم تأكيد ست حالات.