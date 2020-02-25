ويأتي هذا القرار بعد ساعات من تأجيل مباريات كان من المفترض إقامتها في الكأس المحلية في اليابان، الأربعاء.

وتسبب فيروس كورونا، الذي بدأ ظهوره في الصين، في مقتل أكثر من 2600 شخص، كما أصيب أكثر من 80 ألف شخص بالعدوى، في حين ظهرت 850 حالة في اليابان وتوفي أربعة أشخاص.

وقبل الإعلان الياباني، كانت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، قد أشارت الاثنين إلى أن رابطة دوري كرة القدم المحلية قررت تأجيل انطلاق الموسم الجديد للبطولة، بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.



وكان من المقرر أن تنطلق مباريات الموسم الجديد في كوريا الجنوبية السبت المقبل. لكن تم اتخاذ قرار بتأجيل جميع المباريات خلال اجتماع طارئ لمجلس إدارة الرابطة عقد في العاصمة سول.