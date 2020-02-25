وأطلق الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا صافرة نهاية المباراة التي لم تنطلق بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بسبب غياب لاعبي الفريق الأبيض عن ستاد القاهرة بعد إعلان تعطل حافلتهم وسوء الأحوال الجوية. وعلق مجموعة من نجوم الكرة المصرية على الأحداث التي أحاطت بمباراة الدوري، كان أكثرها انتقادا من لاعب الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو" ، الذي شكلت تغريدته مفاجأة، مشيرا إلى أن لاعبي فريق الناشئين في الزمالك "حصلوا على أوامر قبل المباراة". وقال ميدو عبر تويتر، قبل المباراة: "في مباراة وادي دجلة والمقاصة بداية الموسم تعطلنا في الطريق بسبب الأمطار، وخاطبنا حسام الزناتي بأننا لا نستطيع الوصول لملعب المباراة في الوقت المحدد، وكان رده قاطعا على وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة، قائلا إننا إذا لم نبدأ المباراة بعد 20 دقيقة من موعدها المحدد، فسيتم احتسابنا مهزومين 2-0".

وتابع: "أتمنى من كل قلبي أن يتعثر ناشئو الزمالك في الوصول لاستاد القاهرة في الموعد المحدد، وأن يتم احتساب النتيجة 2-0 لصالح الأهلي. هذا هو أفضل سيناريو ممكن لجميع الأطراف".

واستطرد قائلا: "أعرف الأوامر التي حصل عليها مسؤولو فريق الشباب، وصدقوني عدم وصول الفريق أكرم بكثير للجميع!!".

وتابع: "كيف سيحافظ الدوري المصري على القيمة التسويقية له في ظل ما يحدث الآن؟، كيف سيثق المعلن في الاستثمار في دوري لم يستطع منظموه إقامة أهم مباراة به في الموسم؟، كيف سيتشجع أي مستثمر للاستثمار في الكرة المصرية بعد ما نشاهده الآن؟".

"عار ومسرحية هزلية"

من جانبه، قال لاعب الأهلي السابق ونجم منتخب مصر، عصام الحضري، على حسابه في تويتر: "كرة القدم جزء من حضارة مصر. عار على كل من شارك في هدم ما بناه الرجال".

أما لاعب الأهلي والزمالك السابق، أحمد حسن، فاعتبر الأحداث التي شهدهتها مباراة الدوري "مهزلة"، وقال: "ما يحدث الآن مهزلة بكل ما تحمله الكلمة، لبلد هو الأكبر والأقدم والأعرق والأكثر تتويجا بالبطولات للمنتخبات والفرق".

وأضاف: "المشهد هو بمثابة العار لكل من شارك فيه، ونقطة سوداء في تاريخ الكرة المصرية. استقيموا يرحمكم الله".

كما علق الصحفي الرياضي المصري عمرو فهمي على الأحداث بالقول: "بعد صافرة الحكم بنهاية اللقاء بانسحاب الزمالك، يبدأ الجزء الثاني من المسرحية الهزلية بتاعتهم. هيطلبوا إعادة الماتش وإن ظروف قهرية منعتهم، (...)، وللأسف في جماهير بتصدق".

وقال الاتحاد المصري في بيان على صفحته بموقع فيسبوك"نأسف لهذا المشهد .. وستطبق اللائحة،

علما بأنه تم التنسيق مع الأمن، وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة".

ووفق لائحة اتحاد الكرة، فإنه في حال عدم حضور أحد الفريقين، يعلن الفريق الآخر فائزا بنتيجة 2- صفر.

وسبق المباراة جدل كبير، خصوصا بعدما راجت أخبار مفادها أن الزمالك قرر عدم المشاركة، احتجاجا على عقوبات اتحاد الكرة بحقه، عقب أحداث مباراة السوبر المصري، الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق الاثنين، عقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعا، من أجل حسم موقف الفريق الأول من المشاركة، ليتقرر بعدها تشكيل قائمة من الشباب والناشئين لخوض القمة أمام الأهلي.

وكانت الأزمة قد اشتعلت بين الفريقين خلال مباراة السوبر التي خاضاها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الخميس، وانتهت بشجار عنيف بين اللاعبين، أعقبه فرض عقوبات صارمة شملت الوقف لبقية الموسم ضد بعض اللاعبين.