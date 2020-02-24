وجاء على صفحة الاتحاد الرسمية في فيسبوك "قرر الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا تأجيل المباراة لمدة ساعة لتبدأ في الثامنة والنصف".

وأوضح أن التأخير جاء بعد التشاور مع مراقب المباراة ومدير إدارة المسابقات بالاتحاد نظرا لموجة الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

وقال موقع "المصري اليوم" المحلي إن حافلة الزمالك تعطلت حين كانت في طريقها إلى الملعب، مضيفا "وتوجه إداري الفريق إلى أحد أقسام الشرطة لتحرير محضر بالواقعة لإثباتها، وإرسالها إلى اتحاد الكرة لتوضيح سبب تأخر الفريق عن اللقاء".

وكان مسؤولو نادي الزمالك قرروا تشكيل فريق من الشباب والناشئين لخوض مباراة القمة أمام النادي الأهلي لحساب منافسات الدوري المصري.

وفي وقت سابق، الاثنين، عقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعا، من أجل حسم موقف الفريق الأول من المشاركة في لقاء القمة.