وأكد مصدر بنادي الزمالك في تصريحات لصحيفة "الشروق" القاهرية أن إدارة النادي استقرت على خوض اللقاء بفريق من الناشئين وتحديدًا مواليد 1999 و2000 و2001 مدعما بثلاثة لاعبين من الكبار.

وفي وقت سابق، الاثنين، عقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعًا، من أجل حسم موقف الفريق الأول من المشاركة في لقاء القمة.

ونقل موقع "في الجول" عن مصادر داخل الزمالك دراسة النادي للأمر، وأشارت تلك المصادر إلى أن طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بالزمالك اجتمع مع مدربي فرق الناشئين لحسم الأمر.

واعترض الزمالك على عقوبات اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة بحقه، عقب أحداث مباراة السوبر المصري التي فاز بها الفريق على غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح يوم الخميس في أبو ظبي.

ووقعت هذه العقوبات بعد شجار وقع مع نهاية مباراة كأس السوبر، مما حدا باتحاد الكرة إلى فرض عقوبات وصفت بالقاسية على الفريقين تضمنت إيقاف لاعبين من الفريقين حتى نهاية الموسم.

ورفض الأهلي قرارات اتحاد الكرة في بيان رسمي وقرر شكوى اللجنة المؤقتة إلى فيفا لكنه تمسك بخوض المباراة، فيما أعلنت إدارة الزمالك، مساء الأحد، عدم استكمال بطولة الدوري في حال استمرت اللجنة في عملها.



