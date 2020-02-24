وقال موقع "ديلي ستار" إن جماهير النادي الباريسي وجهت اتهامات قوية لكل من نيمار دا سيلفا وتياغو سيلفا وكيليان مبابي، حيث رفعت لافتة هجومية جاء فيها "تخافون من الفوز".

وأضافت أن اللافتة حملت أسماء كل من نيمار وسيلفا ومبابي.

وتأتي اللافتة عقب هزيمة فريق العاصمة الفرنسية، الأسبوع الماضي، أمام بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل واحد لحساب منافسات دوري أبطال أوروبا.

وما أجج غضب الأنصار هو مقطع فيديو، انتشر على المواقع الاجتماعية، ورصد لاعبي سان جرمان يحتفلون بأعياد ميلاد كل من ماورو إيكاردي وإدينسون كافاني وأنخيل دي ماريا، في ملهى ليلي عقب الهزيمة أمام الفريق الألماني.

وعلق مدرب النادي، توماس توخيل، على الفيديو بالقول "لقد فوجئت به يوم أمس (الجمعة).. وبالطريقة التي كانوا يحتفلون بها".

وأضاف "تحدثنا عن الأمر فيما بيننا.. وأكدنا أننا لسنا سعداء بما شاهدناه".

يشار إلى أن فريق عاصمة الأنوار فاز على بوردو 4-3 وعزز صدارته بفارق 13 نقطة، رغم أن بطل فرنسا عانى دفاعيا مرة أخرى وتعرض لاعبه نيمار للطرد.