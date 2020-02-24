وغادر لاعبو الزمالك فندق الإقامة بعدما طلبت منهم إدارة النادي ذلك، عقب قرارها بعدم استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز، اعتراضا على اللجنة الخماسية المسيرة للاتحاد المصري لكرة القدم.

وأخطرت الإدارة اللاعبين أن هناك تدريبا في مقر النادي صباح الاثنين، وهو الموعد المقرر للمباراة، وفقا لموقع "في الجول".

وجاء قرار الانسحاب من الدوري اعتراضا على العقوبات التي صدرت من الاتحاد المصري بحق النادي، خلال مباراة السوبر التي جرت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الخميس، وواجه فيها الزمالك الأهلي، وانتهت بشجار عنيف بين اللاعبين.

وعقب المباراة، أصدر اتحاد الكرة المصري عقوبات مشددة بحق لاعبين من الفريقين، شملت الإيقاف حتى نهاية الموسم بحق لاعب الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا"، ولاعب الزمالك إمام عاشور، وإداري الزمالك أحمد زاهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على كل منهم.

الأهلي مستعد للمباراة

ومن ناحيته، كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الأهلي، شريف فؤاد، خوض فريق الكرة في النادي لقاء الزمالك بشكل طبيعي.

وقال في تصريحاته لموقع "في الجول": "سنخوض القمة بشكل طبيعي والفريق في معسكر بالفعل استعدادا للمباراة".

وكان الأهلي قد أشار في بيان رسمي إلى "رفض كل العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط"، ورغم ذلك غابت العناصر الموقوفة عن قائمة الأهلي بالفعل أمام الزمالك.

وأشار فؤاد إلى أن رفض العقوبات غير متعلق بخوض مباراة القمة، وأن الأهلي سيكون حاضرا لخوض المباراة المرتقبة بالدوري المصري.