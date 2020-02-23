وجاء في بيان على موقع الزمالك، إن مجلس الإدارة "قرر بالإجماع عدم استكمال مباريات الدوري، في ظل وجود اللجنة الخماسية غير الشرعية برئاسة عمرو الجنايني".

وجاء قرار النادي بعد يومين من مباراة السوبر التي جرت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الخميس، وواجه فيها الأهلي، وانتهت بشجار عنيف بين اللاعبين.

وعقب المباراة، أصدر اتحاد الكرة المصري عقوبات قاسية بحق لاعبين من الفريقين، شملت الإيقاف حتى نهاية الموسم بحق لاعب الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا"، ولاعب الزمالك إمام عاشور، وإداري الزمالك أحمد زاهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على كل منهم.

كما أوقفت لجنة الانضباط في الاتحاد المصري، رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن المشاركة في نشاطات اللعبة لثلاث مباريات، بالرغم من أنه لم يكن حاضرا خلال المباراة.

وشمل قرار اللجنة أيضا غرامات مالية وعقوبات إيقاف بحق قائد الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" لثماني مباريات، وزميله عبدالله جمعة (3 مباريات)، إلى جانب ياسر إبراهيم والنيجيري جونيور أجايي من الأهلي (إيقاف مباراتين لكل منهما).