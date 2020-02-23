اللجنة أصدرت قرارات صارمة بحق مجموعة من اللاعبين، أقساها كان الإيقاف حتى نهاية الموسم، بحق كهربا، ولاعب الزمالك إمام عاشور، وإداري الزمالك أحمد زاهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على كل منهم.

كما أوقفت اللجنة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن المشاركة في نشاطات اللعبة لثلاث مباريات، بالرغم من أنه لم يكن حاضرا خلال المباراة.

وشمل قرار اللجنة أيضا غرامات مالية وعقوبات إيقاف بحق قائد الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" لثماني مباريات، وزميله عبدالله جمعة (3 مباريات)، إلى جانب ياسر إبراهيم والنيجيري جونيور أجايي من الأهلي (إيقاف مباراتين لكل منهما).

وبالرغم من أن العقوبات طالت مجموعة من اللاعبين، إلا أن القرار الأكثر إثارة للجدل كان ذلك الذي اتخذ بحق كهربا، خاصة وأن لقاء "السوبر" كان المباراة الأولى التي يلعبها أمام فريقه السابق الزمالك.

وذكر موقع "اليوم السابع" المصري، أن حيثيات القرار ضد كهربا تعود إلى بداية مشكلاته مع لاعبي الزمالك طارق حامد وحازم إمام خلال المباراة، ثم اعتدائه بالضرب بقدمه على لاعب الزمالك عبد الله جمعة، بعد استفزاز الأخير لجمهور الأهلي في المدرجات والاحتفال أمامهم بالفوز.

وأضاف الموقع أن كهربا حطم صندوق حفظ الثلج (آيس بوكس) الخاص بفريقه، على أرض الملعب أمام الجماهير، قبل أن يتلفظ بشتائم وألفاظ خارجة بصوت عال، عندما حاول الموجودون في الملعب إسكاته.

يذكر أن مواجهة جديدة ستجمع الفريقين، الاثنين، وهي مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة ضمن الدوري المحلي.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة (45 نقطة) بعدما حقق 15 فوزا في المباريات الـ15 التي خاضها حتى الآن، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة (من 15 مباراة أيضا).

لكن الفريق الأبيض يدخل مباراة الغد بمعنويات قوية بعد تتويجيه بلقبين خلال أسبوع، أولهما الكأس السوبر الأفريقية على حساب الترجي التونسي في الدوحة في 14 فبراير، وثانيهما الكأس السوبر المصرية على حساب غريمه في العاصمة الإماراتية في 20 منه.

ويسعى لاعبو الأهلي بقيادة مدربهم السويسري رينيه فايلر لمواصلة الأداء المثالي في الدوري المحلي هذا الموسم، والاقتراب من معادلة الرقم القياسي الذي حققه مع 17 انتصارا متتاليا في موسم 2006-2007.