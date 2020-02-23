في المباراة الأولى، انتظر الهلال السعودي حتى اللحظات الأخيرة ليسجل هدف الفوز عبر البرازيلي كارلوس إدواردو (90+3)، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

ورفع الهلال رصيده إلى 44 نقطة مقابل 41 للنصر، بينما بقي الاتحاد في المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.

وتعتبر المباراة هي الأولى للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي الذي وقع معه الاتحاد لموسم ونصف خلفاً للهولندي هنك تين كات.

والاتحاد هو ثاني ناد سعودي يشرف عليه كاريلي بعد الوحدة في الموسم الماضي قبل أن يفك ارتباطه مع الفريق المكاوي ويعود لتدريب فريقه كورينثيانز البرازيلي.

وفرض الهلال أسلوبه على مجريات الشوط الأول، وهدد مرمى الاتحاد أكثر من مرة حيث صوب الإيطالي سيبستيان جوفينكو كرة قوية تصدى لها الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي وأمسكها على دفعتين (16).

تلقى الفرنسي بافيتيمبي غوميس كرة داخل منطقة الجزاء ولكن كرته مرت بجوار القائم (22)، اتبعه جوفينكو بتصويبة قوية من ركلة حرة مباشرة ولكن كرته اعتلت العارضة بقليل (31).

وفي الشوط الثاني، واصل الهلال أفضليته بحثاً عن هدف، ولاحت له فرصة لأخذ الأسبقية ولكن كرة سالم الدوسري تصدى لها غروهي بقبضته وأنهى خطورتها (47).

وبعد نزوله كاد البيروفي أندري كاريو يضع الهلال في المقدمة ولكن كرته مرت بجانب القائم (63).

وتدخل القائم مع الاتحاد عندما تصدى لكرة حمدان الشمراني التي كاد يضعها في مرماه بالخطأ، قبل أن تعود ويبعدها المدافع البرازيلي برونو (70).

ومن هجمة مرتدة سريعة، أضاع الاتحاد فرصة محققة عندما انفرد العاجي ويلفريد بوني بالمرمى ولكن الحارس عبدالله المعيوف تصدى لها ببراعة (71).

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، حصل الهلال على ركلة جزاء نفذها البرازيلي كارلوس إدواردو وتصدى لها غروهي ولكنها عادت له مرة أخرى ولعبها قوية داخل المرمى.

وواصل النصر ضغطه على الهلال وحقق فوزاً سهلاً على الحزم الثاني عشر 2-صفر سجلهما عبدالإله العمري (54) ويحيى الشهري (88) على ملعب نادي الحزم بالرس.

وحسم التعادل دربي القصيم بين التعاون والرائد 1-1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

تقدم التعاون برأسية المخضرم محمد السهلاوي (35)، ولحق الرائد بالتعادل من ركلة جزاء سجلها المغربي محمد فوزير (69).

ورفع التعاون رصيده إلى 29 في المركز السادس فيما رفع الرائد رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس.