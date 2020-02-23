وبدا أن اليوم سيكون محبطا لسيتي صاحب المركز الثاني عندما أنقذ كاسبر شمايكل ركلة جزاء نفذها سيرجيو أغويرو في الدقيقة 61 لكن جيسوس حفظ ماء وجه فريقه.

وتجنب المهاجم البرازيلي التسلل بفارق بسيط عندما تلقى تمريرة رياض محرز الفائز من قبل باللقب مع ليستر وأظهر الهدوء البالغ وهو يسدد في شباك شمايكل.

وبهذا الفوز يتقدم سيتي بفارق سبع نقاط على ليستر في الصراع على إنهاء الموسم في المركز الثاني وراء ليفربول المتصدر الذي لا يزال متفوقا بفارق 19 نقطة على سيتي قبل مواجهة وست هام يونايتد باستاد أنفيلد الاثنين.

وفي حين يبدو فوز ليفربول بلقبه الأول في 30 عاما مسألة وقت، أظهر سيتي حامل اللقب أنه لن يتوقف بعدما تفوق في مواجهة مثيرة استمرت على نحو مثير للدهشة 80 دقيقة قبل افتتاح التسجيل.

وحرم القائم جيمي فاردي متصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز من التسجيل لصالح ليستر في الشوط الأول بينما أنقذ شمايكل بشكل رائع محاولات من كيفن دي بروين وأغويرو ومحرز. وبإنقاذ شمايكل محاولة أغويرو من علامة الجزاء يكون سيتي أهدر خمس من آخر سبع ركلات جزاء احتسبت له في جميع المسابقات.

وكان الانتصار بمثابة دفعة معنوية مثالية لسيتي قبل أسبوع سيواجه فيه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا ثم أستون فيلا في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم الأحد المقبل.

وقال محرز الذي قدم أداء رائعا أمام ناديه السابق "أهم شيء هو أننا انتصرنا اليوم حتى رغم إضاعة ركلة جزاء. كان رد الفعل رائعا اليوم.

"إنها مباراة مثالية للاستعداد (لريال مدريد)، وهي مباراة صعبة ونحن مستعدون".

وكان نظام حكم الفيديو المساعد في دائرة الضوء مرة أخرى، وهو الشيء الذي أصبح معتادا، إذ لم تحتسب ركلة جزاء لصالح ليستر في الشوط الأول بعدما بدا أن دي بروين أوقف تسديدة بذراعه.

وعندما تصدى دينيس برات لتسديدة إيلكاي جندوجان القوية بذراعه بعد مرور ساعة من اللقاء، احتج لاعبو سيتي بشدة واحتسب حكم الفيديو المساعد ركلة الجزاء في قرار صحيح.

لكن أغويرو فضل التسديد بقوة بدلا من وضع الكرة بعيدا عن الحارس وأنقذها شمايكل بقدميه.

وبعد دقائق أخرى حرم أغويرو من التسجيل مجددا بإنقاذ رائع آخر. لكن سيتي كان قاسيا وانطلق محرز للأمام قبل أن يرسل تمريرة في توقيت مثالي لجيسوس ليسجل هدفه الرابع في خمس مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليستر.