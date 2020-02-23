وهو اللقب الـ20 لهاليب في 37 مباراة نهائية في مسيرتها الاحترافية والأولى هذا العام، والأول منذ تتويجها بلقبها الثاني في البطولات الأربع الكبرى في بطولة ويمبلدون الإنجليزية الصيف الماضي بعد الأول في رولان غاروس عام 2018.

كما هي المرة الثانية التي تتوج فيها هاليب بلقب دورة دبي بعد الأولى عام 2015 على حساب التشيكية كارولينا بليشكوفا.

وقالت هاليب التي كانت متخلفة 1-3 في المجموعة الثالثة الحاسمة "أعشق اللعب هنا، بذلت كل ما في وسعي"، مضيفة "الآن، حاليا، أنا منهكة جدا".

وعن منافستها التي سترتقي من المركز التاسع عشر إلى السابع عشر في تصنيف اللاعبات المحترفات الاثنين "إنها لاعبة موهوبة"، مشيرة إلى أنها "لا تزال صغيرة وأمامها العديد من السنوات".

وتابعت "ربما كنت متوترة بعض الشيء، حاولت فقط القتال من أجل كل كرة. أنا فخورة حقا بهذا الأسبوع، وأعتقد أنني قدمت أفضل ما لدي. استمتعت بكل مباراة لعبتها هنا".

وهي المباراة الثالثة في الدورة التي تنجح فيها هاليب في قلب تخلفها بمجموعة إلى فوز قاتل بعد الأولى أمام التونسية أنس جابر في الدور الثاني والبيلاروسية أرينا سابالنكا في ربع النهائي.

وهو الفوز الأول لهاليب على ريباكينا في ثاني مباراة بينهما بعد الأولى في ثمن نهائي دورة ووهان الصينية في سبتمبر الماضي عندما اضطرت الرومانية إلى الانسحاب بعد الشوط التاسع والنتيجة 5-4 لصالح الكازخستانية التي بلغت نصف النهائي قبل أن تخرج على يد البيلاروسية أرينا سابالنكا التي توجت باللقب.

وحرمت هاليب منافستها الكازخستانية الواعدة (20 عاما) والمصنفة تاسعة عشرة عالميا من إحراز اللقب الثالث في مسيرتها الاحترافية في سادس مباراة نهائية لها والرابعة هذا العام بعد تتويجها بلقب دورة هوبارت الاسترالية الشهر الماضي محققة لقبها الثاني في مسيرتها بعد الأول في دورة بوخارست منتصف يوليو الماضي، وخسارتها نهائي دورتي شينزن الصينية وسان بيترسبيرغ الروسية.

وفجرت ريباكينا مفاجأة من العيار الثقيل في الدور الأول بفوزها على الأميركية صوفيا كينن الخامسة والمتوجة بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، عندما تغلبت عليها 6-7 (2-7) و6-3 و6-3 ثم أطاحت كارولينا بليشكوفا الثانية ووصيفة بطلة نسخة 2015، في الدور ربع النهائي بفوزها عليها 6-1 و6-2، قبل أن تتغلب على الكرواتية بترا مارتيتش الثامنة 7-6 (7-5) و7-6 (7-2) الجمعة في نصف النهائي.