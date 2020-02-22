ونفى غويرمو باروس سكيلوتو إمكانية ضم مواطنه ميسي لغالاكسي، حسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وكانت أخبار قد تحدثت عن تواصل سكيلوتو مع والد ميسي لبحث إمكانية أن يحل "البرغوث" مكان اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والذي انتقل لصفوف أي سي ميلان الإيطالي.



وعلّق سكيلوتو على هذه الأنباء خلال مؤتمر صحفي بالقول: "ما من شيء يمكن قوله بهذا الصدد. الجميع يحب أن يلعب ميسي في صفوف ناديه، كما أن وجود رابط وعلاقة مع اللاعب بطريقة ما يرجح هذا الاحتمال، ولكن الحقيقة أن ذلك لم يحدث".

وتعيش إدارة نادي "البلوغرانا" فترة تخبط بالتعامل مع نجمها الأول ميسي، الذي دخل في صراع مع المدير الرياضي إيرك أبيدال، قبل أسابيع، بسبب انتقاد الأخير للاعبين.



ومما زاد من حدة التوتر كشف تقرير أن برشلونة تعاقد مع مشركة مختصة، من أجل تشويه صورة عدد من أساطير الفريق، ومن بينهم ميسي، على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لمصلحة رئيس النادي الحالي جوسيب ماريا باتوميو.



ووفقا لبرنامج "لا لوتيا ديل كي تي جوغيس" الإذاعي، فقد تعاقدت إدارة برشلونة مع شركة "آي 3 فينشورز" التي تدير عشرات الحسابات "غير الموثقة" على فيسبوك وتويتر.



وشملت حملات الهجوم من هذه الحسابات انتقاد ميسي بشأن مطالبه الخاصة بفترة تجديد عقده مع النادي، بالإضافة للهجوم على أنشطة زوجته أنتونيلا.

من جانبه نفى برشلونة أن تكون له أي علاقة بهذه الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب البرنامج الإذاعي بالتراجع رسميا عن المعلومات التي قدمها.