وتقدم بريشيا بهدف الفنزويلي جون شانسيلور (26)، ورد نابولي بثنائية القائد لورنتسو إينسيني (49 من ركلة جزاء) والإسباني فابيان رويز (54).

وهو الفوز الرابع لنابولي في مبارياته الخمس الأخيرة والعاشر هذا الموسم فرفع رصيده إلى 36 نقطة وارتقى إلى المركز السادس مؤقتا، فيما بقي بريشيا في المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة.

وواجه نابولي صعوبات كثيرة في الشوط الأول أمام الاندفاع القوي لأصحاب الأرض وغياب أكثر من لاعب أساسي قرر مدربه جينارو غاتوزو إراحة بعضهم والإبقاء على البعض الآخر على دكة البدلاء ترقبا لاستضافة برشلونة الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتحسن أداء نابولي في الشوط الثاني ونجح في قلب الطاولة على مضيفه وكان بإمكانه الخروج فائزا بغلة أكبر.

وكان بريشيا البادئ بالتسجيل عبر شانسيلور بضربة رأسية قوية من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية انبرى لها ساندرو تونالي (26).

وضغط نابولي مطلع الشوط الثاني وحصل على ركلة جزاء إثر لمسة يد على المدافع التشيكي أليس ماتيو إثر تمريرة عرضية داخل المنطقة من إينسيني تم التأكد منها باللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو "في آيه آر"، فانبرى لها إينسيني بالذات ولعبها زاحفة على يمين الحارس الفنلندي ييسي يورونن (49)، وهو الهدف الخامس لإينسينيي هذا الموسم في الدوري.

ومنح الإسباني فابيان رويز التقدم لنابولي بتسديدة قوية رائعة بيسراه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس يورونن (54).

وكاد رويز يفعلها من المكان ذاته وبالطريقة ذاتها بيد أن الحارس كان يقظا له هذه المرة وأبعدها إلى ركنية (59).

وسجل مرتنز هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل (63) وحرمه بالتالي من معادلة الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة مع النادي الجنوبي والذي يحلمه السلوفاكي ماريك هامسيك (121) هدفا.

وتستكمل المرحلة السبت بلقاءات بولونيا مع أودينيزي وسبال مع يوفنتوس وفيورنتينا مع ميلان.

وتختتم المرحلة، الأحد، بلقاءات جنوى مع لاتسيو، وأتالانتا مع ساسوولو، وفيرونا مع كالياري، وتورينو مع بارما، وروما مع ليتشي، وإنتر ميلانو مع سمبدوريا.