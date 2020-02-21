وأعلن الاتحاد الألماني، الجمعة، أن كل فرق دوري الدرجة الثالثة تقريبا وكذلك الحكام والأطفال المرافقين للاعبين إلى أرضيات الملاعب، سوف يرتدون قمصانا عليها شعار "بطاقة حمراء للعنصرية".

ومن المقرر أن إعلان دقيقة صمت، ووضع زهور لتأبين الضحايا ومواساة عائلاتهم بعد هجوم هاناو، حيث قتل تسعة أشخاص لهم خلفية أجنبية في إطلاق نار عشوائي شنه مسلح ألماني.

وقال رئيس الاتحاد الألماني فريتز كيلير: "نقف سويا ضد أي شخص يهاجم قيمنا"، مشيرا إلى رد فعل مشجع لفريق مونستر وجه هتافات بصوت القرد استهدفت ليروي كوادو مدافع فريق فورتسبورغر كيكرز الجمعة الماضي.

وهتف مشجعو مونستر قائلين: "فلترحل النازية.. فلترحل النازية"، وأجبروا منفذ الاعتداء على مغادرة الملعب.

ونقلت رويترز عن كيلير قوله إن "رد الفعل ووحدة المشجعين والأندية أمر مذهل، سواء بعد الواقعة المخزية في مونستر والآن، عندما يتعلق الأمر بمواصلة الكفاح ضد العنصرية".

ووصف الاتحاد الألماني لكرة القدم الهجمات في هاناو بـ"هجوم على معتقداتنا الراسخة ومن ثم علينا أنفسنا".