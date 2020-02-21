وقبل الجميع، عبرت العداءة الإثيوبية خط النهاية مسجلة ساعة واحدة وأربع دقائق و31 ثانية، لتتفوق على الرقم القياسي السابق والبالغ ساعة واحدة وأربع دقائق و51 ثانية والذي سجلته الكينية جوسيلين جيبكوسجي في فالنسيا الإسبانية في 2017.

وفي سباق الجمعة، احتلت الكينية بريجيد كوسجي حاملة الرقم القياسي للماراثون المركز الثاني، متفوقة بثانيتين على رقم جيبكوسجي أيضا.

ونقلت وكالة رويترز عن صاحبة الرقم القياسي العالمي الجديد قولها: "لم أتخيل هذه النتيجة".

وكان الزمن الأفضل السابق لأيشانيه، والبالغ ساعة واحدة وخمس دقائق و46 ثانية، قد ظل أفضل زمن على مستوى إثيوبيا طوال خمسة أشهر ما بين 2018 و2019.

واحتلت الكينية روزماري وانجيرو المركز الثالث، مسجلة ساعة واحدة وخمس دقائق و34 ثانية.

وفي سباق الرجال فاز الكيني كيبيوت كاندي بالمركز الأول، مسجلا 58 دقيقة و58 ثانية ومتفوقا بفارق 18 ثانية على مواطنه ألكسندر موتيسو الذي حل ثانيا.