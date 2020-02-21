وحقق الزمالك فوزا صعبا على الأهلي، الخميس، بركلات الترجيح، ليتوج بطلا للسوبر المصري، قبل موعد كان مجدولا الاثنين للقاء آخر بين الفريقين في مباراة مؤجلة بمسابقة الدوري المحلي.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن تأجيل آخر محتمل لقمة الدوري، إذ أنها تأتي بعد 4 أيام فقط من مواجهة الفريقين في السوبر بمدينة أبوظبي.

لكن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عمرو الجنايني، أكد على إقامة قمة الدوري المؤجلة من الدور الأول، في موعدها المحدد، الاثنين.

وقال الجنايني في تصريحات تلفزيونية: "قولا واحدا، رغبة الأهلي والزمالك فوق رأسي لكن اتحاد الكرة له قرار في هذا الشأن"، مضيفا: "وصلتنا موافقة أمنية على خوض اللقاء على ملعب القاهرة. هذا الموضوع محسوم".

وأوضح رئيس الاتحاد: "لن نؤجل بناء على رغبة أندية مع احترامنا للجميع، ونقف على مسافة واحدة (من الأهلي والزمالك)".

ويتصدر الأهلي الدوري بفارق كبير أقرب منافسيه، إذ حقق الفريق الأحمر العلامة الكاملة حتى الآن وجمع 45 نقطة من 15 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث وله 31 نقطة.

وتوج الزمالك بطلا لكأس السوبر بفوزه على غريمه التقليدي بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في مباراة مثيرة كان نجمها حارس الزمالك محمد أبو جبل الذي تصدى لركلتي جزاء.

وحقق الفريق الأبيض بالتالي اللقب للمرة الرابعة في تاريخه والثاني على حساب الأهلي، بعد عام 2017، علما أن الأخير يحمل الرقم القياسي مع 11 لقبا.

واللقب هو الثاني للزمالك في غضون 6 أيام، بعد تتويجه بكأس السوبر الإفريقية على حساب الترجي التونسي بالفوز 3-1 في الدوحة.