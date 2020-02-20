وانتهى التوقيت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يلجأ الطرفان إلى ركلات الجزاء، التي منحت اللقب للزمالك بنتيجة 4-3.

ولم يشهد الشوط الأول من اللقاء، الذي حضره نحو 39 ألف متفرج، الكثير من الفرص، باستثناء فرصتين من الأهلي، بينما تغيرت الأمور قليلا خلال الشوط الثاني، حيث اندفع الفريقان نحو الهجوم.

وكان الأهلي والزمالك يسعيان إلى إحراز هذا اللقب للحصول على جرعة معنوية قبل الدخول في معترك دوري أبطال أفريقيا، ومن قبله مواجهة الدوري التي ستجمع الفريقين الاثنين المقبل بالدوري.

وفاز الأهلي في أول لقاء سوبر مصري أقيم في الإمارات، بمدينة العين عام 2015، وبنتيجة 3-2، بينما فاز الزمالك بضربات الجزاء في 2016 على استاد محمد بن زايد.

يذكر أن الأهلي حقق لقب بطولة السوبر 11 مرة، بينما استطاع الزمالك أن يحصل عليها للمرة الرابعة اليوم ذلك منذ انطلاق المسابقة عام 2001.