ورصد موقع "سكاي نيوز عربية" جماهير قطبي الكرة المصرية التي حلت بأعداد غفيرة على استاد محمد بن زايد لمشاهد السوبر المصري، الذي ينظم للمرة الثالثة في أبوظبي.

وعبر مشجعو الفريقين عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة الكلاسيكو المصري للمرة الثالثة.

وفي هذا الصدد، قال يوسف مصطفى، مشجع الزمالك "جئت من دبي لأحضر هذا اللقاء.. نشكر الإمارات على هذا التنظيم الجيد.. إن شاء الله سنفوز بهدفين نظيفين".

وسألت "سكاي نيوز عربية" مصطفى بشأن محمود كهربا، الذي يخوض اليوم أول مواجهة له بقميص الأهلي أمام الزمالك منذ انتقاله مطلع الموسم، فكان جوابه "لا يهمنا كهربا.. ما يهمنا هو أن نكسب النتيجة".

في المقابل، قال ياسين الزغبي، وهو دراج مسافات طويلة "جئت خصيصا من مصر لأشجع فريقي الأهلي، ونتمنى الفوز".

الأمر نفسه أكده مشجع آخر للأهلي، إذ قال: "أتمنى فوز فريق الأهلي.. وأشكر الإمارات على الاستضافة الجميلة.. الأهلي دائما عودنا على الفرحة، 15 مباراة بدون هزيمة، وإن شاء الله يكون اليوم الفوز 16.. أتوقع نتيجة 3-1".

وفي استفتاء على صفحة "سكاي نيوز عربية" على فيسبوك، توقع نحو 62 في المئة من المشاركين فوز الأهلي، مقابل 38 في المئة، ممن توقعوا فوز الزمالك.

وفاز الأهلي في أول لقاء سوبر مصري أقيم في الإمارات، بمدينة العين عام 2015، وبنتيجة 3-2، بينما فاز الزمالك بضربات الجزاء في 2016 على استاد محمد بن زايد.

يذكر أن الأهلي حقق لقب بطولة السوبر 11 مرة، بينما حققها الزمالك 3 مرات، منذ انطلاقها عام 2001.