وكتب حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب في الغراند سلام (20 لقبا) في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "كنت أشعر بإزعاج في ركبتي اليمنى منذ فترة قصيرة.. بعدما استشرت وتحدثت إلى فريقي، قررت الخضوع لعملية جراحية أمس (الأربعاء) في سويسرا".

وأضاف: "وبالتالي، سأغيب عن دورات دبي، إنديان ويلز، بوغوتا، ميامي، وبطولة رولان غاروس" ليضرب بالتالي موعدا في موسم الملاعب العشبية.

وبدا فيدرر الذي سيحتفل بعيد ميلاده التاسع والثلاثين في أغسطس المقبل، مطمئنا بعد العملية الجراحية التي خضع لها بالمنظار، وقال "الأطباء واثقون جدا من الشفاء التام".

وهي المرة الثانية التي يخضع فيها فيدرر لعملية جراحية في الركبة، لكنها الأولى منذ عام 2016 عندما خضع لعملية في ركبته اليسرى.

وسيغيب فيدرر عن رولان غاروس العام المقبل، وهو الذي عاد لها العام الماضي للمرة الاولى منذ 2015، وبلغ نصف النهائي قبل أن يخرج على يد الإسباني رافائيل نادال، الذي توج لاحقا باللقب على حساب النمساوي دومينيك تييم.

وتوقع فيدرر، المصنف ثالثا عالميا، الذي بلغ دور الأربعة لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى هذا العام، قبل أن يخرج على يد البطل الصربي نوفاك جوكوفيتش، عودته إلى الملاعب في موسم الدورات والبطولات العشبية، الذي سيفتتح منتصف يونيو المقبل.

وستكون العودة قبل شهر فقط من دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، التي تعتبر التحدي الأكبر الباقي في مسيرته الاحترافية.