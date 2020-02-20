وفاز الأهلي في أول لقاء سوبر مصري أقيم في الإمارات، بمدينة العين عام 2015، وبنتيجة 3-2، بينما فاز الزمالك بضربات الجزاء في 2016 على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

ويسعى كل من القطبين لفض الاشتباك بفوز يمنحه التفوق، ويسعد جماهيره ليتحصل علي جرعة معنوية قبل الدخول في معترك دوري أبطال أفريقيا، ومن قبله مواجهة الدوري التي تجمع الفريقين الاثنين المقبل بالدوري.

والتقت "سكاي نيوز عربية" في لقاء خاص، بأسطورتي الفريقين، حسام غالي قائد الأهلي السابق، وأحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومدربه السابق، للحديث عن أهم النقاط في "كلاسيكو العرب".

عداوة الجماهير

وقال ميدو: "الجمهور يقدر اللاعب الكبير، فهم يقدرون لاعبين مثل (عماد)متعب و(حسام) غالي، وحتى إن تمت مهاجمته في المدرجات، فهو من دافع إخراج اللاعب من تركيزه خلال اللقاء".

وأضاف: "حتى عندما يقابلني الأهلاوية في الشارع، يقولون لي أنهم يحبونني، بالرغم من أننا قد ندخل في نقاشات".

أما غالي، فقال: "هناك فئة قليلة جدا على وسائل التواصل تقوم بالاستفزاز، ولا يعني ذلك أنها تعكس الجمهور كله".

وأضاف كابتن الأهلي السابق: "في كل مسيرتي بقميص الأهلي، لم يهاجمني جمهور الزمالك ولا مرة، وفي آخر مباراة لي أمام الزمالك قبل الاعتزال، الجمهور هتف باسمي وشجعني".

محمود كهربا

ومن أهم نقاط الحديث خلال مواجهة القمة، قضية اللاعب الدولي محمود عبدالمنعم كهربا، الذي أثار الجدل بتركه نادي الزمالك بطريقة مفاجئة، قبل أن يعلن انضمامه للأهلي.

وسيخوض كهربا أول مواجهة له بقميص الأهلي أمام الزمالك منذ انتقاله مطلع الموسم، ويتوقع أن تكون عدسات الكاميرات وعيون الجماهير، مثبتة على اللاعب خلال اللقاء.

وقال ميدو بشأن الموضوع: "مباراة مهمة جدا لكهربا، هو لاعب خطر ودائما ما يفعل أشياء غير متوقعة، ولكن أتمنى أن لا يسجل هدفا".

وقال غالي: "طبعا كهربا لاعب كبير، وأنا متحمس كي يسجل في مرمى الزمالك، ويرد على جماهير الزمالك التي انتقدته بسبب الانتقال".

يذكر أن الأهلي حقق لقب بطولة السوبر 11 مرة، بينما حققها الزمالك 3 مرات، منذ انطلاقها عام 2001.