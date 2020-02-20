تقارير صحفية إيطالية تحدثت عن سفر شخص واحد من بين كل 3 من سكان المدينة، البالغ عددهم 120 ألف شخص تقريبا، لمسافة 40 كم، وتحديدا لملعب سان سيرو في مدينة ميلانو القريبة، ليشاهدوا فريقهم يقسو على ضيفه الإسباني بنتيجة ثقيلة 4 إلى 1، في الأدوار الإقصائية للبطولة وتحديدا دور الـ 16.

الإعلام الإيطالي تناقل رسالة خطية من تلميذ عليها إمضاء والده يطلبان فيها الإذن للتغيب عن الدراسة لأسباب وصفها في رسالته بـ "التاريخية والثقافية" مؤكدا أن المدينة تعيش حدثا غير مسبوق في تاريخها.

عمدة المدينة جورجيو غوري قام بإعادة تغريد رسالة الطالب إدواردو، في اعتراف رسمي بأهمية الحدث الذي تعيشه مدينتهم، كما أنها بمثابة الموافقة الرسمية على طلبه.

ووصف محللون مسيرة أتلانتا في البطولة بالمعجزة، حيث كان على وشك الخروج من دور المجموعات كمتذيل لمجموعته، لكن الفريق نجح في الفوز بمباراتيه الأخيرتين ليتأهل بصعوبة بالغة.

كما أن تفوقه على فريق فالنسيا، الذي يفوقه خبرة في دوري الأبطال، وبنتيجة عريضة يعتبر واحدة من أكبر مفاجآت البطولة، التي بات الآن أتالانتا حصانها الأسود.