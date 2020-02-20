وتقدم سيتي بعد مرور نصف ساعة من ركلة ركنية نُفذت جيدا، إذ ارتقى رودري أعلى من الدفاع ليقابل كرة كيفن دي بروين العرضية بضربة رأس رائعة عند الزاوية القريبة.

وضاعف دي بروين النتيجة في الدقيقة 62 بتسديدة بقدمه اليمنى سكنت الزاوية القريبة لمرمى الحارس أوكاش فابيانسكي بعد تبادل للكرة مع برناردو سيلفا.

وعاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) سيتي يوم الجمعة بالإيقاف لمدة عامين عن المشاركة في المسابقات الأوروبية بسبب مزاعم بانتهاكات قواعد اللعب النظيف المالي. ونفى حامل لقب الدوري الإنجليزي ارتكاب أي مخالفات وسيستأنف القرار.

وفي حين رفض المدرب بيب غوارديولا الإجابة عن أسئلة تتعلق بهذه المسألة في مقابلات تلفزيونية قبل المباراة، لم تسر جماهير سيتي على الخطى نفسها وأطلقت هتافات استهدفت اليويفا من بينها هتاف انتهى بعبارة "سنراكم في المحكمة".

ويحتل سيتي المركز الثاني في الدوري لكنه يتأخر بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر بينما بقي وست هام في المركز 18 في منطقة الهبوط.

وكان من المقرر إقامة المباراة في التاسع من فبراير لكنها تأجلت بسبب الطقس السيء.