وأشارت شبكة "إي إس بي إن" الأميركية إلى أن النادي الكاتالوني حصل على إذن خاص لضم برايثوايت (28 عاما) خارج فترة التعاقدات الرسمية، وسيدفع البند الجزائي في عقده والبالغ 18 مليون يورو.

ولم يبد ليغانيس رغبته بالتفاوض مع برشلونة، وذلك بعد تخليه عن مهاجمه الآخر المغربي يوسف النصيري إلى إشبيلية مطلع الموسم.

وأضافت الشبكة أن اللاعب سيكون بمقدوره المشاركة مع برشلونة في مباراة إيبار السبت المقبل في الدوري الإسباني، حيث يتخلف بفارق نقطة عن غريمه ريال مدريد. فيما أشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن برايثوايت تدرب الأربعاء مع ليغانيس في ظل محاولات برشلونة لضمه.

وأردفت أن برشلونة حصل على إذن خاص بعد إصابة طويلة حتى نهاية الموسم لمهاجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي، كما افتقد في الآونة الأخيرة هدافه الأوروغوياني لويس سواريز.

ويضم هجوم برشلونة أفضل لاعب في العالم ست مرات الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفرنسي أنطوان غريزمان واليافع إنسو فاتي من غينيا بيساو.

وتشير قوانين الليغا إلى السماح للنادي بتبديل لاعبه المصاب إذا كانت فترة إصابته تتخطى خمسة أشهر، بلاعب آخر من الدوري الإسباني أو من دون عقد احترافي.

وانضم برايثوايت إلى ليغانيس في 2019 معارا من ميدلزبره الإنجليزي قبل الانتقال بشكل دائم بقيمة 5 ملايين يورو، وسجل له هذا الموسم 6 أهداف في الدوري. سجل 13 هدفا في 41 مباراة مع فريقه الحالي، وحمل ألوان الدنمارك في 39 مباراة دولية سجل فيها 7 أهداف.