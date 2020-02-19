وحقق أتلتيكو مدريد انتصارا مهما على ليفربول، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بنتيجة 1-0.

وظهر سيميوني بشكل حماسي كالعادة، ولم يجلس طوال وقت المباراة، وبدا متفاعلا مع جماهير الفريق، التي تجاوز عددها 67 ألف متفرج في استاد واندا متروبوليتانو.

وقال سيميوني إن مساندة الجماهير العريضة "التي لم يشهد مثلها طوال مسيرته مع النادي"، كانت من العوامل الرئيسية لانتصار يوم الثلاثاء.

وقال سيميوني بعد اللقاء: "بدأنا الفوز في المباراة عندما كنا في طريقنا إلى الاستاد. كان الاستقبال رائعا في الشوارع. خلال السنوات الثماني التي أمضيتها في النادي ، لم أشاهد حفل استقبال مثله".

وانتشرت لقطات للشوارع المؤدية للملعب، وهي مكتظة بجماهير الفريق، الذين أشعلوا الشعلات النارية الحمراء احتفاء بحافلة الفريق، لتحفيزهم قبل المباراة.

وأردف سيميوني: "لقد كان عملا ممتازا من قبل الجميع. كانت مباراة صعبة أمام خصم كبير، لكن الهدف كان واضحا".

وسيعود أتلتيكو لمواجهة ليفربول على استاد أنفيلد، في لقاء العودة، الذي سيصادف يوم 11 مارس المقبل.