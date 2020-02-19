وغاب نيمار عن 4 مباريات لفريق العاصمة الفرنسية لإصابة في ضلوعه قبل مواجهة دورتموند، ولم يكن بالتالي في كامل لياقته البدنية لدى مواجهته الفريق الألماني.

وسجل المهاجم النروجي إيرلينغ براوت هالاند هدفي دورتموند رافعا رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى 10 متساويا مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني.

لكن نيمار منح سان جرمان الأمل بتسجيله هدف فريقه قبل مباراة الإياب المقررة على ملعب بارك دي برانس في باريس في 11 مارس المقبل.

وبعد المباراة انتقد نيمار ناديه لعدم منحه الفرصة لخوض المزيد من المباريات قبل لقاء دورتموند وقال في هذا الصدد لراديو مونت كارلو: "من الصعب عدم خوض 4 مباريات تواليا. للأسف، لم يكن قراري، كان خيار النادي، الأطباء، ولم يعجبني هذا الأمر".

وتابع: "تحدثنا بهذا الشأن طويلا لأنني كنت أريد اللعب، كنت في حالة جيدة، لكن النادي كان متخوفا وفي النهاية أنا الذي عانيت".

وأوضح: "كانت مباراة صعبة لكن يتعين علينا القيام بواجبنا في مباراة العودة. اللعب على أرضنا أفضل شيء في العالم، أمامنا 90 دقيقة لتحقيق شيء ما".

وغاب نيمار عن الدور ثمن النهائي الموسم الماضي عندما خرج فريقه على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي على الرغم من الفوز عليه 2-صفر ذهابا في ملعب أولدترافورد، قبل أن يخسر إياابا 1-3 في باريس.

كما غاب أيضا عن إياب ثمن النهائي قبل موسمين ضد ريال مدريد الإسباني.

وفشل سان جرمان في تخطي ثمن النهائي في السنوات الثلاث الماضية، علما بأن المسابقة القارية على رأس أولويات النادي منذ عام 2011.