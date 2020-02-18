وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن إدارة الأتلتيكو سعت للتعاقد مع الدولي المصري حين بزغ نجمه في نادي بازل السويسري، مضيفة "لكن وجهته تحولت آنذاك من إسبانيا إلى إنجلترا، بعدما تمكن تشلسي من ضمه إلى صفوفه".

وأوضحت أن فريق العاصمة الإسبانية تنافس مع تشلسي بقوة على خدمات نجم ليفربول الحالي، قبل أن ينجح المدرب جوزيه مورينيو في الظفر به.

ومع تألق صلاح خلال ذلك الموسم، دخل أتلتيكو مدريد في مفاوضات جادة مع صلاح، إلا أن تشلسي فاز بالصفقة، على اعتبار أن النادي اللندني كان يمتلك الأموال التي تخول له إتمام الصفقة.

وقدمت إدارة تشيلسي آنذاك عرضا لصلاح، يزيد بثلاثة الأضعاف عن عرض الأتلتيكو.

وقالت "آس" إن صلاح كان سيصبح لاعبا مثاليا في مشروع أتلتيكو مدريد تحت قيادة دييغو سيميوني، لاسيما وأنه سيتأقلم بسرعة مع أسلوب لعب الكرة الإسبانية.

ويلتقي "الريدز"، مساء الثلاثاء، بأتلتيكو مدريد، لحساب ذهاب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، المتوقف منذ ديسمبر الماضي.