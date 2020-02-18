ويعود ليفربول إلى ملعب واندا متروبوليتانو حيث نال لقب دوري الأبطال في يونيو الماضي بالفوز على توتنهام هوتسبير كما يحافظ على سجله الخالي من الهزيمة في الدوري الإنجليزي بعد 26 مباراة.

وعلى الجانب الآخر يعاني أتليتيكو في الدوري ويحتل المركز الرابع ودخل في منافسة قوية لضمان التأهل للبطولة القارية الأبرز للأندية في الموسم المقبل.

وقال سيميوني "أتذكر (بروسيا) دورتموند بقيادة يورغن كلوب وكان يشبه ليفربول. (ليفربول) يملك التنافسية ذاتها لكن بالنظر إلى اللاعبين الموجودين فهو يلعب بأسلوب مختلف.

"نتحدث دائما عن أعظم الفرق في التاريخ وهذه التشكيلة لليفربول ستكتب اسمها في سجلات التاريخ. أحب فريق ليفربول لأنه يلعب بأسلوب مباشر لكن يمكنه تغيير أسلوبه أيضا وأنا أقدر ذلك".

ويدخل أتليتيكو المباراة بعد التعادل 2-2 مع بلنسية الجمعة فيما انتصر ليفربول 1-صفر على مستضيفه نوريتش سيتي يوم السبت.

وقال سيميوني "نواجه فريقا عظيما بمدرب مختلف (عن بلنسية) يعتمد على الهجوم المرتد والتمركز الممتاز طيلة الوقت ونجح في تطوير الفريق في كل عام له في النادي.

"على الرغم من رحيل (البرازيلي فيليب) كوتينيو (إلى برشلونة في 2018) أصبح الفريق أكثر قوة وهذا يقول الكثير عن النادي واللاعبين الموجودين".

وسيخوض سيميوني المباراة بدون المهاجم البرتغالي المصاب جواو فيلكس لكنه سيرحب بعودة دييغو كوستا الذي ابتعد للإصابة منذ نوفمبر.

وخلال فترته مع تشيلسي في إنجلترا لعب كوستا أربع مباريات ضد ليفربول وأحرز هدفين.

وأضاف سيميوني "إنه يتحسن وتدرب بشكل جيد للغاية ويمكن أن نرى ما الذي يعنيه ذلك له. سيكون ضمن تشكيلة من 19 لاعبا لمباراة الغد ويملك فرصة للعب".