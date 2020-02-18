وفي مباراة متكافئة، حتى وإن لم تكن ممتعة، استغل فريق المدرب أولي جونار سولشار الفرص بينما أهدر تشيلسي العديد من الفرص.

وافتتح مارسيال التسجيل بضربة رأس متقنة قبل الاستراحة بعد كرة عرضية من آرون وان-بيساكا ليتقدم الفريق الزائر بهدف. وهذا أول هدف ليونايتد في أربع مباريات بالدوري.

وأضاف المدافع مجواير الهدف الثاني في الدقيقة 66 بضربة رأس بعدما أفلت من رقابة أنطونيو روديجر وقابل ركلة ركنية نفذها زميله المنضم حديثا البرتغالي برونو فرنانديز.

وسجل تشيلسي هدفين ألغاهما حكم الفيديو المساعد. وهز كيرت زوما الشباك بعد ركلة ركنية في الدقيقة 54 وألغي الهدف بسبب وجود خطأ.

واعتقد البديل أوليفييه جيرو أنه قلص الفارق بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة 77 لكنه كان في موقف تسلل بفارق ضئيل.

وبقي تشيلسي في المركز الرابع، متقدما بنقطة واحدة على توتنهام هوتسبير خامس الترتيب. ويستضيف تشيلسي منافسه توتنهام يوم السبت المقبل. ويتأخر يونايتد بثلاث نقاط أخرى عن تشيلسي.