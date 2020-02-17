ووافقت اللجنة الطبية في رابطة الدوري الإسباني، والاتحاد الإسباني لكرة القدم، على طلب "البلوغرانا" للتعاقد مع مهاجم جديد، بعد تشخيص إصابة ديمبلي، وتأكيد غيابه لـ6 أشهر بعد الخضوع لجراحة عاجلة في العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيمن، حسب ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.

ووفق لائحة القواعد الخاصة بالكرة الإسبانية، بمقدور أي فريق إجراء صفقة واحدة بعد غلق فترة القيد، في حالة إصابة أحد اللاعبين ووصول مدة غيابه لنحو 6 أشهر، على أن يتم ذلك في غضون شهر فقط من إصابته.

وفيما يتعلق باللاعب الذي سينضم إلى صفوف النادي "الكتالوني"، فقد أشارت صحيفة "مونديو ديبورتيفو" إلى أنه الدنماركي مارتن برايثوايت، لاعب ليغانيس.



وبحسب الصحيفة الإسبانية، فقد دخل مسؤولو برشلونة في الأيام الماضية في مفاوضات مع عدد من اللاعبين المميزين في مركز رأس الحربة.

إلا أن قرارهم النهائي كان لصالح برايثوايت، وذلك لقدراته الفنية والبدنية القوية، ورؤية الإدارة الفنية في النادي له كمهاجم قادر على تعويض غياب سواريز وديمبلي.

جدير بالذكر أن برايثوايت (28 عام) يرتبط بعقد مع ناديه ليغانيس يفرض عليه شرطا جزائيا بمبلغ 20 مليون يورو، إن قرر الرحيل عن الفريق الذي يقوده خافيير أغيري.