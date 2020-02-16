وفي مباراة مثيرة، تقدم أستون فيلا صاحب الأرض بهدف عندما أرسل أنور الغازي كرة عرضية حولها المدافع توبي ألدر فيريلد بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة التاسعة.

لكن المدافع البلجيكي أصلح الخطأ عندما أدرك التعادل لتوتنهام بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء أستون فيلا.

وتدخل حكم الفيديو المساعد لاحتساب ركلة جزاء لتوتنهام بسبب وجود خطأ من المدافع بيورن إنجلز، ضد ستيفن بيرجفاين.

وسدد سون هيونغ-مين ركلة الجزاء ضعيفة تصدى لها الحارس بيبي رينا، لكن اللاعب الكوري الجنوبي تابع الكرة بسرعة ومنح التقدم لتوتنهام قبل الاستراحة.

ونجح المدافع إنجلز في إصلاح الخطأ السابق وقابل ركلة ركنية من جاك جريليش ليدرك التعادل 2-2 بضربة رأس.

لكن إنجلز عاد وارتكب خطأ آخر عندما أخفق في إبعاد كرة سهلة ليسمح لسون بالانفراد بالمرمى وتسجيل هدف الانتصار للفريق الزائر.