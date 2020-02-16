وتلقى فلوران أيي مهاجم بريشيا، إنذارين في غضون ثلاث دقائق قرب نهاية الشوط الأول، واستغل يوفنتوس الفرصة على الفور لينتزع ديبالا التقدم بركلة حرة.

وضاعف كوادرادو التقدم بتسديدة قريبة المدى بعد 75 دقيقة، واحتفت الجماهير لسبب آخر عند نزول القائد جيورجيو كيليني بديلا ليشارك لأول مرة منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، في أغسطس الماضي.

وأراح المدرب ماوريتسيو ساري المهاجم كريستيانو رونالدو الذي سجل في عشر مباريات متتالية بالدوري، ونجح رهانه بوصول يوفنتوس للنقطة 57.

لكن إنتر ميلان قد يعيد يوفنتوس إلى المركز الثاني بفارق الأهداف، اذا تغلب على لاتسيو صاحب المركز الثالث، في وقت لاحق من الأحد.

وقالت صحيفة "كوريير ديلا سيرا" الرياضية الإيطالية، إن اللاعب البرتغالي طلب بنفسه من مديره الفني ماوريسيو ساري، الغياب عن مباراة بريشيا المقررة على ملعب يوفنتوس.

وأرجعت الصحيفة واسعة الانتشار طلب رونالدو (35 عاما) إلى رغبته في الحصول على قسط من الراحة في مباراة سهلة نسبيا أمام الفريق صاحب الترتيب قبل الأخير، استعدادا لمرحلة حاسمة من الموسم على المستويين المحلي والقاري.

ويعاني يوفنتوس في المراحل الأخيرة من الدوري الإيطالي، حيث تلقى خسارتين في آخر 3 مباريات وفقد الصدارة لصالح إنتر ميلان بفارق الأهداف.