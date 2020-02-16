وقالت صحيفة "كوريير ديلا سيرا" الرياضية الإيطالية، إن اللاعب البرتغالي طلب بنفسه من مديره الفني ماوريسيو ساري، الغياب عن مباراة بريشيا المقررة على ملعب يوفنتوس.

وأرجعت الصحيفة واسعة الانتشار طلب رونالدو (35 عاما) إلى رغبته في الحصول على قسط من الراحة في مباراة سهلة نسبيا أمام الفريق صاحب الترتيب قبل الأخير، استعدادا لمرحلة حاسمة من الموسم على المستويين المحلي والقاري.

ويعاني يوفنتوس في المراحل الأخيرة من الدوري الإيطالي، حيث تلقى خسارتين في آخر 3 مباريات وفقد الصدارة لصالح إنتر ميلان بفارق الأهداف.

وسوف يؤجل رونالدو، الذي خاض 999 مباراة احترافية، احتفاله بالمباراة رقم ألف إلى المواجهة المقبلة، كما أنه قطع مسيرة تسجيل في 10 مباريات كان من الممكن أن تصبح 11 إذا لعب أمام بريشيا.