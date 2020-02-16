فقد كشفت صحيفة "سبورت" أن النادي الملكي يسعى لخطف مهاجم إنتر ميلان الإيطالي المتألق لاوتارو مارتينيز، قبل غريمه التقليدي برشلونة.

وعلى مدار أشهر، ارتبط اسم برشلونة بالمهاجم الأرجنتيني صاحب الـ22 عاما، بعد أدائه المميز مع فريقه محليا وأوروبيا، لكن يبدو أن ريال مدريد دخل على خط الصفقة بقوة.

وقالت "سبورت" إن إدارة النادي الملكي تفكر جديا في دفع الشرط الجزائي للاوتارو، المقدر بـ120 مليون يورو، والحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورغم أن وجود ليونيل ميسي في "كامب نو" قد يكون دافعا قويا لدى لاوتارو للانضمام إلى مواطنه في برشلونة، فإن جهوزية ريال مدريد ماديا قد تلعب دورا مهما في حسم الصفقة بشكل نهائي.

ويتشارك ريال مدريد وبرشلونة في صدارة الدوري الإسباني ولكل منها 52 نقطة، علما أن الفريق الملكي يخوض في وقت لاحق مباراة مع سلتا فيغو ولديه فرصة قوية للانفراد بالصدارة.

ويحتاج الفريقان دعما عاجلا في الخط الأمامي، بسبب تخطي المهاجمين الأساسيين لهما، كريم بنزيمة ولويس سواريز، حاجز الثلاثين عاما.