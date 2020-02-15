وقدم نوريتش متذيل الترتيب مباراة قوية وكاد يوقف انتصارات فريق المدرب يورغن كلوب، لكن ماني، الذي شارك كبديل بعد مرور ساعة من اللعب، سدد هدف الانتصار الثمين في الدقيقة 78.

وهذه أول مباراة للسنغالي ماني منذ تعرضه للإصابة مع ليفربول أمام ولفرهامبتون واندرارز في 23 يناير الماضي.

ودافع نوريتش بصلابة واقترب مرتين من التسجيل لكن ليفربول واصل في النهاية مسيرته نحو تحقيق لقب الدوري لأول مرة في 30 عاما.

وهذا الفوز 34 في 35 مباراة لليفربول بالدوري كما أنه الانتصار رقم 17 على التوالي في المسابقة.

وبقي نوريتش، الذي سدد لاعبه ألكسندر تيتي كرة في القائم بالشوط الثاني، يبتعد بسبع نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز 17 الذي يستضيف توتنهام هوتسبير يوم الأحد.

وكافح نوريتش حتى النهاية وسدد المهاجم تيمو بوكي كرة قوية، أنقذها أليسون بيكر حارس ليفربول في الدقيقة 89.