وكان هازارد، الذي انضم إلى صفوف النادي الملكي هذا الموسم، تعرض لإصابة في كاحله إثر احتكاك مع مواطنه توما مونييه، خلال المواجهة ضد باريس سان جرمان، ضمن دوري أبطال أوروبا (2-2)، في 26 نوفمبر الماضي.

وبعد نحو 3 أشهر من الغياب، أعلن زيدان، خلال مؤتمر صحفي، عودة هازارد أمام سيلتا فيغو، قائلا "حان الوقت ليعود إلى الفريق"، وفق ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأضاف "كما تعلمون، هازارد غاب عن الفريق منذ 3 أشهر.. لكنه جاهز حاليا من الناحية البدنية".

وأردف قائلا "أنا سعيد لعودته، علينا منحه الوقت، وهذا ما نفعله.. وغدا سيتواجد معنا لأنه مستعد للعب".

وفي حال أبلى البلجيكي البالغ من العمر 29 عاما البلاء الحسن وأبدى جاهزيته الكاملة يوم غد، فإن مشاركته في المباراة المهمة الأسبوع المقبل أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، ستكون "أكيدة".

وألمح المدرب الفرنسي إلى هذا الأمر بالقول "سيستفيد اللاعبون من لاعب رائع يلعب إلى جانبهم".