وأخبر مايوذر أحد الصحفيين المختصين بالرياضة، أنه فاوض "يو أف سي" بشأن احتمال منازلة الإيرلندي كونور ماكغريغور، والروسي حبيب نورمحمدوف، في يوم واحد، وفقا لموقع "ميترو".

وقال مايويذر: "لقد تحدثت معهم بشأن مقاتلة حبيب وكونور في نفس اليوم. حبيب صباحا وكونور مساء".

وهزم مايويذر مكغريغور في نزال ملاكمة، كان الأخير له، في أغسطس 2017، ليصل لانتصاره الـ50 في مسيرته الخالية من أي هزيمة.

وسبق لنورمحمدوف ووالده، وهو يعمل في فريقه، أن أبديا رغبة بمنازلة مايويذر في الملاكمة، حيث قال والده: "علينا أن نواجه توني فيرغسون في اليو إف سي أولا، ثم سندخل معسكرا للملاكمة لمدة 6 أشهر، بعدها سنكون جاهزين".

ونوه والد حبيب نورمحمدوف إلى أن على مايويذر أن يواجه ابنه، لأن كلاهما لم يهزما في أي نزال خلال مسيرتهما القتالية.

وقد يدر نزالا مايويذر مع مكغريغور ونورمحمدوف أموالا طائلة على المشتركين والمنظمين، على حد سواء، بسبب غرابة الأمر، وشهرة مايويذر وسجله الخالي من الهزائم.