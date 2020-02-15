وقرر نيمار السفر لدوسلدورف الألمانية، من أجل جلسة تصويرية مع شركة "ريبلاي" للملابس، بالرغم من إصابته التي تعرض لها مؤخرا، والتي من المفترض أن يكون في حال إعادة تأهيل للتعافي منها قبل عودة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه باريس سان جرمان خصمه بوروسويا دورتموند، الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بينما لا تزال مشاركة نيمار في المباراة غير معلومة حتى الآن.

ونشرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية مقالا بعنوان "ما اللعبة التي تلعبها يا نيمار؟"، في إشارة لخطوته الغريبة بالقرار للسفر |إلى دوسلدورف مع عدد من عارضات الأزياء، من أجل جلسة تصويرية.

وقالت صحيفة "أس" إن إدارة باريس سان جرمان "مستاءة جدا" بسبب قرار نيمار بالسفر للتصوير، بدلا عن التعافي من إصابته بالظهر، والتي يريد أن النادي أن يتعافى منها قبل مواجهة دورتموند الثلاثاء.

ونشرت مواقع مختصة بعالم الأزياء صورا عدة لنيمار خلال حضوره حفل شركة الملابس في ألمانيا، برفقة عدد من المشاهير وعارضات الأزياء.

وكان مدرب سان جرمان، الألماني توماس توخيل، ذكر في تصريح صحفي، الأربعاء أنه "لا يمكن أن أضمن تواجد نيمار أمام دورتموند بنسبة 100 في المئة".

وفي حال غياب نيمار عن مباراة الفريق بدور الـ16، ستكون المرة الثالثة على التوالي التي يغيب فيها النجم البرازيلي عن "مواجهة القمة" في أبطال أوروبا مع الفريق الباريسي.

وغاب نيمار عن لقاء الإياب المصيري بدور الـ16 أمام ريال مدريد قبل موسمين، كما غاب عن مواجهة مانشستر يونايتد بنفس الدور، الموسم الماضي، حيث خرج سان جرمان من البطولة في كلا المواجهتين.