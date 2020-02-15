ويعود غياب مبابي عن مباراة الغد بعدما قرر المدرب توخل إراحته ترقبا للمباراة ضد الفريق الألماني الثلاثاء، فيما يغيب نيمار لعدم تعافيه كليا من الإصابة في أضلاعه.

وكان توخل أكد، في مؤتمر صحفي في وقت سابق عشية مواجهة مضيفه أميان في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري المحلي "إذا لعب أو لم يلعب (نيمار السبت)، سيكون حاضرا في دورتموند، أنا متأكد من ذلك، ولكن دون أن يكون في أفضل مستوياته مثلما كان قبل أسبوعين. بيد أنه سيساعدنا، أنا متأكد ومقتنع".

وأضاف توخل الذي كان متشائما الأربعاء بخصوص نجمه البرازيلي الغائب عن الملاعب بسبب إصابة في أضلاعه "الخطر ينقص كل يوم، وسنقرر اليوم (الجمعة) مع جميع الأطباء" بخصوص حضوره معنا أم لا في أميان في المباراة الأخيرة قبل السفر إلى ألمانيا.

ويغيب نيمار عن الملاعب منذ إصابته في أضلاعه قبيل انتهاء الشوط الأول من المباراة ضد مونبلييه (5-صفر) في الأول من فبراير الحالي، فغاب عن المباريات الثلاث الأخيرة لفريقه ضد مضيفه نانت (2-1) وضيفه ليون (4-2) في الدوري، ومضيفه ديجون (6-1) في ربع نهائي مسابقة كأس فرنسا.

ورد توخل على سؤال عما إذا كان غياب نيمار لمدة أسبوعين يعتبر مشكلة بالنسبة له، قائلا "هل من الممكن أن يحدث هذا الموقف (في أميان)؟ نعم. هل من الأفضل ألا يصل إلى دورتموند دون أن يلعب؟ نعم".

وغاب نيمار الذي انتقل إلى سان جرمان في صفقة قياسية (222 مليون يورو) صيف 2017 من برشلونة الإسباني، الموسم الماضي عن ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة بسبب إصابة خطيرة في قدمه اليمنى.

وزفَّ توخل نبأ سارا لجماهير النادي الباريسي يتعلق بعودة المدافع البرازيلي ماركينيوس الغائب منذ أواخر يناير الماضي بسبب الإصابة "إذا سارت الأمور بشكل جيد".

وأضاف أن الإيطالي ماركو فيراتي والسنغالي إدريسا غي اللذين تعرضا لـ"كدمة" دون خطورة في المباراة ضد ليون الأحد وغابا عن المباراة الأخيرة ضد ديجون، سيكونان حاضرين في أميان، فيما سيغيب المدافع بريسنل كيمبيمبي لمعاناته من إصابة "أكثر خطورة" من زميليه، عن مواجهة أميان على غرار عبدو ديالو وكولان داغبا والذين يحوم الشك حول جاهزيتهم للمباراة ضد بوروسيا دورتموند.

ويغيب أيضا عن مباراة الغد المدافعان البلجيكي توما مونييه ولايفان كورزاوا ولاعب الوسط الإسباني بابلو سارابيا.