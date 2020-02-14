وأقيل مادلي (34 عاما) من منصبه في الدوري الإنجليزي الممتاز في 2018 بعد أن أرسل فيديو لأحد أصدقائه يتضمن سخرية من شخص معاق.

وبعد محادثات مع رابطة الحكام المحترفين قبل مادلي عرضا يسمح له بالتحكيم في دوري القسم الثالث ودوري القسم الرابع في إنجلترا.

وقال مادلي عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "قبل 18 شهرا فقدت وظيفتي التي أحبها كحكم محترف لكرة القدم بسبب أفعالي الساذجة والغبية التي أندم عليها.

وأضاف "أنا سعيد لحصولي على فرصة للعودة للتحكيم في بطولات المحترفين في إنجلترا".

وأردف مادلي: "تعاملت رابطة الحكام المحترفين مع ما اعتبرته تصرفا عنصريا بأقوى صورة.. وأنا أستطيع أن أوجه الشكر إليها على قدرتها على الصفح وعلى عدم الحكم نهائيا على شخص من خلال تصرف ساذج عابر، وعلى منحي فرصة ثانية للقيام بما أحب القيام به".

وأكد مادلي أنه وافق على حضور ورشة عمل تنظمها الرابطة لمكافحة العنصرية.

كما سيتولى مادلي إدارة مباريات في منافسات أقل درجة خلال ما تبقى من الموسم الحالي، وهو يقول إن ذلك سيساعده على العودة من جديد، بشكل كامل، إلى أجواء اللعبة في إنجلترا.