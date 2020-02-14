ويستمتع بالبيردي، الذي فاز بلقبين للدوري الإسباني مع برشلونة، بفترة راحة نادرة خلال مسيرته التي امتدت 18 عاما وشملت تدريب العديد من أندية دوري الأضواء الإسباني مثل بلنسية وأتليتيك بيلباو إضافة إلى فترتين مع العملاق اليوناني أولمبياكوس.

وقال بالبيردي البالغ من العمر 56 عاما في مؤتمر دولي لكرة القدم في بيلباو "يسألني الناس في بعض الأحيان لماذا لا تقوم بالتدريب في الدوري الممتاز؟ وأرد عليهم بأني أرغب في الذهاب إلى استراليا.

"مشوار أي مدرب في كرة القدم لا يستمر إلى الأبد وفي بعض الأحيان يتعين عليك استغلال الفرصة للعيش في أماكن غريبة".

وفي أول ظهور له أمام وسائل الإعلام منذ إقالته من تدريب العملاق الكتالوني في يناير ليحل كيكي سيتين بدلا منه، عبر بالبيردي عن إعجابه بقرار اللاعب السابق ِأندريس إنيستا الانتقال إلى اليابان للعب مع فيسل كوبي بعد الرحيل عن برشلونة في 2018.

وأضاف بالبيردي الذي يعشق التصوير "شجعت إنيستا حين قال لي إنه سينتقل إلى اليابان. قلت له إنه سيتعرف على ثقافة جديدة ويتعامل مع أشخاص مختلفين. أنا أيضا مهتم جدا باليابان.

"يمكنك التقاط صور رائعة في اليابان. هناك الكثير من الأماكن التي أرغب في زيارتها. سنرى وجهتي النهائية. لم أبتعد عن العمل لفترة طويلة لذا لا أتعجل الأمور. لا أملك تصورا واضحا حاليا.

"ربما انتقل إلى مكان خارج البلاد. أرغب في القيام بأشياء غريبة ولذا لا أستبعد أي شيء".