ويخوض الفريقان مباراة كأس السوبر الإفريقية، الجمعة، في قطر، لكن المدرب الفرنسي لم يحسم مشاركة قائد فريقه محمود عبد الرازق (شيكابالا).

ويبحث الزمالك حامل لقب كأس الاتحاد (الكونفدرالية)، عن لقب رابع في الكأس السوبر، وأول منذ عام 2003، في المقابل، يأمل الترجي في إحراز لقبه الثاني بعد تتويج يتيم عام 1995، ليواصل تزعم الكرة القارية بعد نيله لقب دوري الأبطال في الموسمين الماضيين.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتواجه فيها كارتيرون والشعباني في منافسة على لقب قاري، إذ انتهت الأولى عام 2018 لصالح التونسي بإحراز لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي المصري الذي كان بإشراف المدرب الفرنسي، بينما قاد الأخير، العام الماضي، الرجاء البيضاوي المغربي إلى الفوز على منافسه التونسي بلقب الكأس السوبر.

وقال كارتيرون (48 عاما) عن الشعباني (38 عاما): "لديّ احترام كبير للمدرب الشعباني. أحرز لقبين في دوري الأبطال وشارك مرتين في كأس العالم للأندية"، آخرهما في ديسمبر الماضي حيث حل خامسا.

وأضاف: "امتياز بالنسبة لي أن ألعب مجددا ضد الشعباني. هو مدرب شاب (في العمر) لكنه مدرب كبير، وأرى جودة عمله لأن عددا من اللاعبين غادروا الفريق، لكنه تمكن من الحفاظ على مستواه".

ورأى المدرب الفرنسي أن فريقه لم يتمكن من التحضير بشكل خاص لمباراة الجمعة، نظرا لضغط المباريات المحلية والقارية "حيث نلعب مرة كل 3 أو 4 أيام على مدى الأسابيع الماضية".

وردا على سؤال بشأن مشاركة شيكابالا الذي يتعافى بشكل تدريجي من إصابة في الركبة تعرض لها مؤخرا، قال كارتيرون بابتسامة: "جوابي سيكون سهلا وبسيطا: ستعرفون غدا".

من ناحيته، قال حارس الزمالك محمود عبد الرحيم "جنش"، "رغم ضغط المباريات في مصر، نحن هنا لمواجهة فريق كبير درسناه بشكل جيد في اليومين الماضيين والمدرب حضرنا بشكل جيد".

وأضاف: "جئنا إلى هنا ولدينا هدف واحد هو الفوز باللقب"، متابعا "سنواجه فريقا كبيرا فاز بدوري الأبطال لنسختين على التوالي، لكن لدينا حافز كبير زاد مع جمهورنا هنا (...) نحن متشوقون للعب مع جمهورنا وهذا حافز كبير بالنسبة إلينا لتحقيق اللقب".