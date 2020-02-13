وبحسب موقع "غيف مي سبورت"، فإن اللاعب الفائز بخمس كرات ذهبية، واصل بريقه في الفريق الإيطالي ضمن دوري الدرجة الأولى، فسجل 51 هدفا في 71 مباراة.

وشارك رونالدو في تتويج الفريق الإيطالي بلقبين خلال أول موسم، ومن المرتقب أن يحصد يوفنتوس مزيدا من النتائج الإيجابية في هذا الموسم.

لكن على جانب آخر، تمكن أسطورة الكرة البرتغالية في أقل من عامين من إحداث تغيير بارز في علامة يوفنتوس، مثبتا أنه أكثر لاعب يجلب الربح في التاريخ، وأن الـ105 ملايين يورو التي دفعها النادي ثمنا كانت استثمارا في محله.

ويوم الأربعاء، أعلن نادي تورين توسيع اتفاق رعايته من قبيل شركة "أليانز" التي يحمل ملعبه اسمها، حتى يصل المبلغ الإجمالي إلى 103 ملايين يورو.

ويسري اتفاق الرعاية الجديد الموقع مع "السيدة العجوز" حتى سنة 2030، ويقوم على تقديم 10.3 مليون يورو في كل موسم.

ويقول متابعون إن هذا المبلغ قد يبدو محدودا، لكن النادي يحظى برعاية شركات أخرى اختارت أن تجدد الشراكة بعد انضمام رونالدو.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، فإن شركة "أديداس" الألمانية أدخلت تحسينات على عرضها حتى تقدم الملابس الرياضية للفريق وتربط اسمها برونالدو.

ووصلت قيمة العقد الموقع بين يوفنتوس وأديداس إلى 51 مليون يورو في السنة، لكنه كان في حدود 23.5 مليون يورو قبل وصول الدون.

وبفضل وجود رونالدو في صفوف الفريق، تجاوزت مبيعات القمصان لوحدها 100 مليون يورو، أي أنها صارت في مستوى مماثل لبرشلونة وريال مدريد الإسبانيين ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

علاوة على ذلك، فإن شركة "جيب" التي تضع إعلانها على صدور لاعبي بطل إيطاليا، رفعت قيمة رعايتها للفريق من 17 مليون يورو سنويا قبل رونالدو إلى 42 مليونا بعد قدومه.