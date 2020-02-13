وقال المدير التنفيذي بيتر مور، إن رحيل كوتينيو عن "أنفيلد" كان "أمرا مفيدا" بالنسبة للفريق.

وانتقل كوتينيو إلى برشلونة الإسباني في يناير 2018 مقابل 160 مليون يورو، لكنه لم يقدم المستوى المأمول مع الفريق الكتالوني فتمت إعارته إلى بايرن ميونيخ الألماني في العام التالي.

وعقب خروج صاحب الـ27 عاما من ليفربول، نجح الفريق في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليين، وتوج بطلا للقارة في الموسم الماضي، كما بات قاب قوسين أو أدنى من استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب منذ 30 عاما.

وقال مور في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "عندما غادر كوتينيو حدث تغيير. ليس فقط في تركيبة الفريق لكن أيضا في الطريقة التي يلعب بها كرة القدم".

وأضاف أكبر مسؤول تنفيذي في النادي: "لو تتذكرون، عندما رحل منذ عامين حدث تغيير شامل في طريقة اللعب، وبعدها أصبحنا بالكاد نخسر مباريات في بقية الموسم".

لكن مور استطرد: "هذا ليس تقليلا من احترامي لفيليب لكن أسلوبه كلاعب كان مختلفا. أتتنا الأموال من برشلونة (من بيع كوتينيو) وساعدتنا على التعاقد مع أليسون بيكر (حارس المرمى)".