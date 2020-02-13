ويعود الفضل بفوز نابولي للإسباني فابيان رويز صاحب الهدف الوحيد (57)، وهي المرة الأولى التي ينجح فيها الفريق الجنوبي بالفوز على إنتر على ملعبه في مسابقة الكأس بحسب "أوبتا" للإحصاءات.

كما أنها الخسارة الأولى لإنتر ميلانو على أرضه في جميع المسابقات منذ سقوطه أمام برشلونة في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال اوروبا في 10 ديسمبر 2019.

ولم يصل نابولي لنهائي مسابقة الكأس منذ موسم 2013-2014، عندما توج بلقبه الخامس وكان على حساب فيورنتينا 3-1.

أراح أنتونيو كونتي مدرب متصدر الدوري المحلي عددا من لاعبيه الأساسيين، قبل الاستحقاق المقبل حيث سيتواجه مع لاتسيو ثالث الترتيب بفارق نقطة واحدة عنه ويوفنتوس في روما الأحد.

وتفوق صاحب الأرض نسبيا في الشوط الأول مع بعض اللمحات لضيفه الذي يعاني في "سيري أ" ما وضعه في المركز الحادي عشر على لائحة الترتيب.

وأضاع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز كرة سهلة أمام مرمى الكولومبي دافيد أوسبينا، بعدما أطاح بها بعيدا عن المرمى (17).

وكاد أوسبينا يتسبب بهز شباكه بعدما أخطأ بتمرير الكرة، لكن الألماني دييغو ديمي القادم من لايبزيغ مطلع العام قطع الكرة قبل وصولها إلى البلجيكي روميلو لوكاكو (26).

وأنقذ الحاري دانييلي باديلي مرماه من هدف محقق بعدما أبعد في اللحظة الأخيرة تسديدة البولندي بيوتر زيلينسكي وهي في طريقها نحو الشباك (45+2).

وارتفع إيقاع المباراة في شوطها الثاني، وبدا أن الفريقين يريدان تحقيق نتيجة إيجابية تريحهم في مباراة العودة، وهو ما نجح الضيوف بتحقيقه بعدما سجل رويز الهدف، إثر مجهود فردي بدأه بتمريرات متبادلة مع جيوفاني دي لورينتسو وأنهاه بتسديدة من مشارف منطقة الجزاء الى يمين باديلي (57).

ومنح الهدف الراحة للاعبي نابولي فانكفأوا للدفاع بهدف صد الهجمات المتواصلة على مرماهم في ظل ترك لاعبي إنتر لمنطقتهم بهدف الضغط لإدراك التعادل، وهو ما قريبا من أن يتحقق بواسطة البديل الدنماركي كريستيان اريكسن لكن تسديدته من مسافة قريبة انحرفت قليلا عن المرمى (72).

ولم تنفع المحاولات الأخيرة لإنتر باختراق منطقة نابولي بعدما طلب مدرب الأخير جينارو غاتوزو إقفال المنطقة بوجههم.

ويلتقي الفريقان إيابا في سان باولو في الخامس من آمارس المقبل.

وتقام الخميس مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي الآخر حيث يحل يوفنتوس ضيفا على ميلان في سان سيرو.