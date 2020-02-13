ونقلت "فرانس برس" عن الصحيفة الهولندية في تقرير إن الناديين وافقا على رسوم الانتقال، وأشارت إلى أنها تبلغ "نحو45 مليون يورو".

غير أن متحدثا باسم النادي الهولندي قال: "كالعادة لا يمكننا التعليق على الشائعات. سيتم الابلاغ عن أي اخبار من خلال قنوات اياكس الرسمية".

وقال التقرير إن "إدارة أياكس توصلت لاتفاق شفهي خلال الـ 24 ساعة الماضية مع النادي اللندني حول المهاجم المغربي المولود في هولندا من أجل انتقاله في الصيف".

وبحسب الصحيفة فإن فرانك لامبارد مدرب تشلسي يعتبر زياش "لاعبا بارزا سيعزز وضع الفريق، وانه أعطى النادي تعليماته بإجراء الصفقة قبل الصيف".

ولفتت "دي تليغراف" إلى أن المشاركة في دوري أبطال أوروبا مع تشلسي كانت "شرطا هاما" لزياش الذي سجل 47 هدفا في 157 مباراة مع أياكس.

وخرج اياكس من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بحلوله ثالثا خلف فالنسيا الإسباني وتشلسي، علما أنه بلغ الدور نصف النهائي في الموسم الماضي. وانتقل الفريق الهولندي للمشاركة في الدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي حيث سيقابل خيتافي الإسباني.

وكان زياش (26 عاما) الذي يشتهر بمهارات المراوغة وتمريرات المسافات الطويلة الدقيقة، قد انضم إلى أياكس قادما من تفينتي الهولندي عام 2016 مقابل 11 مليون يورو، علما أنه بدأ مسيرته مع هيرينفين (2012-2014).