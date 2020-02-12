وأفاد راديو "كادينا سير" أن كاسياس "اتخذ قراره بالترشح" للانتخابات، وقد أبلغ إيريني لوزانو وزيرة الرياضة ورئيسة المجلس الأعلى للرياضة بالأمر، فيما لم يعلق المجلس على هذه الأنباء في اتصال مع "فرانس برس".

كما أفادت صحيفة "أس" المدريدية أن حارس بورتو البرتغالي الحالي التقى لوزانو وأعرب لها عن رغبته بخوض المعركة الانتخابية، فيما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن "كاسسياس هو من طلب لقاء الوزيرة".

كاسياس (38 عاما) لعب 167 مع منتخب "لا روخا"، وتوج معه بكأس أوروبا عامي 2008 و2012 وكأس العالم 2010، كما خاض أكثر من 700 مباراة مع النادي الملكي الذي توج معه بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينتقل إلى بورتو في صيف 2015.

وفي أبريل الماضي، عانى كاسياس الملقب بـ"القط" أزمة قلبية ولم يعد إلى المنافسات منذ حينها، قبل أن يرتبط اسمه برئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم منذ أشهر.

ويتولى لويس روبياليس منصب الرئاسة في الوقت الراهن، وهو على نزاع دائم مع خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني للعبة.

وفقا للقوانين، يجب أن تجرى الانتخابات في النصف الثاني من العام بعد أولمبياد طوكيو 2020، إلا أن روبياليس طلب من المجلس الأعلى للرياضة أن يقرب الموعد إلى ما قبل كأس أوروبا 2020، التي ستقام بين 12 يونيو و12 يوليو، في 12 بلدا مختلفا على امتداد القارة.