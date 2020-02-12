وعلى مدار السنوات الثلاثة، كان فيرنر (23 عاما) واحدا من المهاجمين الذين حظوا باهتمام ليفربول، حيث تقول تقارير إن كشافي بطل أوروبا يتابعونه منذ عام 2017.

وبرز فيرنر كأحد المواهب الواعدة في كرة القدم الألمانية، وعلى مدار الموسم الجاري سجل لاعب منتخب "المانشافت" 25 هدفا وصنع 10، خلال 30 مباراة مع لايبزيج في كافة المسابقات.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن المدير الفني الألماني لليفربول يورغن كلوب، مهتم بضم مواطنه خلال الصيف المقبل، حيث سبق له وصف فيرنر بـ"الامتداد المثالي" لخط الهجوم الحالي، وأوضحت الصحيفة أن الصفقة قد تصل قيمتها إلى 60 مليون يورو.

وكانت "بيلد" أكدت في وقت سابق أن فيرنر رفض عرضا من ليفربول الصيف الماضي، حيث "لا مكان له في تشكيلة كلوب الأساسية"، في ظل وجود الثلاثي روبرتو فيرمينو وساديو ماني ومحمد صلاح.

لكن فترة غياب ماني وصلاح المتوقعة في الشتاء المقبل للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية مع منتخبي السنغال ومصر، قد تفتح الباب أمام اللاعب الشاب ليثبت قدراته في حال انتقل بالفعل إلى "الحُمر"، فضلا عن أن النادي يبدو في طريقه للاستغناء عن شيردان شاكيري.