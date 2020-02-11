ونشر الاتحاد القاري بيانا جاء فيه "أخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم علما بخصوص قرارات حظر السفر التي أصدرتها الحكومات في عدة اتحادات وطنية، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، مما تسبب في تأجيل مباراتي الدور التمهيدي في كأس الاتحاد الآسيوي 2020 بين أولان باتار المنغولي وتاي باور من الصين تايبيه واللتين كانتا مقررتين يومي 5 و12 فبراير 2020".



وتابع البيان: "بعد الأخذ بعين الاعتبار الترتيبات اللوجستية واستعدادات الأندية في منطقة شرق آسيا، فقد قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالاعتماد على المادة 7.3 من تعليمات البطولة، تأجيل مباريات الأدوار التمهيدية ودور المجموعات لتنطلق يوم 7 أبريل 2020"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن الاسبوع الماضي إرجاء مباريات دوري أبطال آسيا التي تشارك الأندية الصينية كطرف فيها إلى شهري أبريل ومايو المقبلين، بعد أن فرضت أستراليا قيودا على السفر على خلفية تفشي كورونا.



وكان من المقرر إقامة المباريات التي تضم الأندية الصينية في مدينتي بيرث وسيدني الأستراليتين في فبراير ومارس إلا أنها أرجئت بسبب القيود الجديدة.



كما اضطر الاتحاد إلى إرجاء كاس آسيا لكرة القدم داخل الصالات "فوتسال" إلى موعد يحدد لاحقا، بعد أن كانت مقررة في عشق أباد عاصمة تركمانستان بين 26 فبراير الجاري والثامن من مارس المقبل.